Vor 18 Jahren hat der Kleinkühnauer Jürgen Ribbecke eine neue Niere erhalten. Wie er sich jetzt auch für andere Betroffene und ihre Angehörigen einsetzt und was er am 6. September anbietet.

Ehrenamtler mit Mission: Warum für Jürgen Ribbecke die Organspende ein sehr persönliches Thema ist

Der Leber- und Nieren-Transplantierte Jürgen Ribbecke ist regionaler Ansprechpartner des Vereins „Lebertransplantierte Deutschland“.

Dessau/MZ. - Organspende? Das war bis 2007 für Jürgen Ribbecke kein Thema. Doch das Schicksal wollte es anders. Die Insolvenz seines Fahrradgeschäfts, das er nach der Wende bis 2008 in der Kleinkühnauer Hauptstraße führte, setzte ihm zu. Seit 2007 verschlechterten sich die Nieren- und Leberwerte. Irgendwann waren Transplantationen unausweichlich.