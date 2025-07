Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Montag, 14. Juli, die erste Trainingseinheit in der heimischen Anhalt-Arena absolviert.

Dessau-Roßlau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Montag, 14. Juli, die erste Trainingseinheit in der heimischen Anhalt-Arena absolviert. Das neue Trainerduo Vanja Radic und Philipp Braun konnte zum Start mit Mika Schüler (HBW Balingen-Weilstetten II), Julis Drachau (Youngster des SC Magdeburg), Tomislav Jagurinoski (RK Vardar Skopje) und Valentin Neagu (Steaua Bukarest) alle vier Neuzugänge begrüßen.

Nur eine Woche nach dem Wiederholungsspiel in Essen hatte sich der Dessau-Roßlauer HV vorigen Montag das erste Mal wieder getroffen. In den Tagen darauf standen Leistungstests, sportmedizinische Untersuchungen und der Media Day auf dem Programm.

Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft für eine Team-Building-Maßnahme im Harz: Am Sonnabend stand dort bei strömendem Regen, aber trotzdem guter Stimmung ein Boot-Camp mit Klettern, Bode-Überquerung und anderen Aufgaben an. Am Sonntag folge eine Wanderung hinauf auf den Brocken.