Dessau-Roßlau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV ist ein Transfer-Coup gelungen: Tomislav Jagurinoski, aktueller Nationalspieler Nordmazedoniens, wechselt vom Serienmeister und Pokalsieger RK Vardar Skopje in die Bauhausstadt. Das hat der Verein am Donnerstag gemeldet. Der 26-jährige Linkshänder soll künftig gemeinsam mit Marcel Nowak für Torgefahr im rechten Rückraum sorgen.

Tomislav Jagurinoski freut sich auf die Herausforderung beim Dessau-Roßlauer HV

„Für mich ist das ein weiterer wichtiger Schritt in meiner Karriere. Aus der eigenen Komfortzone herauszutreten, ein neues Land, eine neue Sprache kennenzulernen und in einer der Top vier Ligen der Welt zu spielen – das ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, erklärte Jagurinoski in einer Mitteilung des Vereins. „Ich freue mich auf die Stadt, die Menschen und vor allem auf die Fans. Ich werde alles geben und kämpfen – um gemeinsam mit dem Team für den Verein und die Fans erfolgreich zu sein.“

Jagurinoski wurde erst kürzlich beim Final Four des nordmazedonischen Pokals zum MVP gewählt und steht mit Vardar noch im Rennen um die nationale Meisterschaft. Auch auf internationaler Bühne machte Jagurinoski auf sich aufmerksam: Bei der EM 2024 traf er im Spiel gegen Deutschland viermal und zeigte seine Klasse auf höchstem europäischem Niveau.

Vanja Radić, sportlicher Leiter und zur neuen Saison Trainer des Dessau-Roßlauer HV, zeigt sich begeistert von der Verpflichtung. „Mit der Verpflichtung von Tomislav ist es uns gelungen, erneut einen erfahrenen Nationalspieler nach Dessau-Roßlau zu holen. Er ist ein absoluter Teamplayer mit starken Charaktereigenschaften und bringt die nötige Erfahrung mit, um uns sowohl in der Abwehr als auch im Angriff zu verstärken. Seine entschlossenen Eins-gegen-Eins-Situationen und seine defensiven Qualitäten werden unsere rechte Rückraumseite bereichern.“

Mit Julius Drachau kommt ein Spieler von den Youngstern des SC Magdeburg nach Dessau-Roßlau

Mit Julius Drachau, der bereits per Zweitspielrecht beim Dessau-Roßlauer HV gespielt hat, wurde am Donnerstag ein zweiter Transfer gemeldet. Drachau kommt von den Youngstern des SC Magdeburg und hat in den vergangenen Jahren in der 3. Liga gespielt. Der gebürtige Quedlinburger kann auf jeder Rückraumposition spielen. Drachau unterschrieb für zwei Jahre.

„Der Wechsel zum DRHV war für mich die logische Entscheidung“, erklärt Drachau seine Beweggründe. „Schon in der vergangenen Saison hatte ich ein Zweitspielrecht hier und konnte viele nette Menschen sowie eine super Mannschaft kennenlernen. Die Fankulisse sowie die Atmosphäre in der Anhalt-Arena haben mich sehr beeindruckt. Jetzt freue ich mich darauf, ab der nächsten Saison fest zum Team zu gehören und eine erfolgreiche sowie schöne Zeit zu erleben.“

„Mit Julius bekommen wir einen echten Allrounder für unser Team“, freut sich der zukünftige DRHV-Trainer Vanja Radić über die Verpflichtung. „Er ist nicht nur ein starker Abwehrspieler, sondern bietet uns durch seine Variabilität im Rückraum viele neue Möglichkeiten.“