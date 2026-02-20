Ende 2025 hat Philip Ambrosius seinen Vertrag beim Dessau-Roßlauer HV verlängert. Nun ist klar, wer in der neuen Saison an seiner Seite steht.

Dessau-Rosslau/MZ. - Seit vier Spielzeiten bilden Janik Patzwaldt und Philip Ambrosius das Torhüterduo beim Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV. Nun steht fest: Das bleibt auch in der kommenden Spielzeit so. Nachdem Ambrosius Ende 2025 seinen Vertrag verlängert hat, zog Patzwaldt jetzt nach und unterschrieb für weitere zwei Jahre beim Verein aus der Bauhausstadt.

Janik Patzwaldt war im Sommer 2022 von den Youngsters des SC Magdeburg nach Dessau-Roßlau gewechselt

Der 24-Jährige war im Sommer 2022 von den Youngsters des SC Magdeburg nach Dessau-Roßlau gewechselt. Seither hat der gebürtige Werdauer über 100 Pflichtspiele bestritten und sich stetig weiterentwickelt. In der aktuellen Saison überzeugt Patzwald mit konstant guten Fangquoten – zuletzt auch beim Auswärtsspiel in Potsdam, als er gegen die Brandenburger insgesamt 13 Würfe parierte.

„Ich bin sehr glücklich, zwei weitere Jahre in Dessau-Roßlau zu spielen“, sagte Patzwaldt in einer Erklärung des Vereins. „Ich merke, wie sich der Verein und das Umfeld stetig weiterentwickeln – und das will ich auch. Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl und es macht mir viel Spaß, für den DRHV auf Punktejagd zu gehen. Die Fans machen jedes Spiel besonders, egal ob zu Hause oder auswärts. Persönlich möchte ich in den kommenden beiden Jahren mehr Verantwortung übernehmen und viel Spielzeit sammeln.“

Patzwaldt wird im Sommer seine Ausbildung als Physiotherapeut abschließen und will sich dann wieder vollständig dem Handball widmen. In der vergangenen Saison hatte er verletzungsbedingt fast zwei Drittel der Spiele verpasst. Beim Wiederholungsspiel in Essen Ende Juni war er mit seinen zehn Paraden und einer Fangquote von 30 Prozent ein großer Rückhalt.

DRHV-Trainer Vanja Radic freut sich über die Kontinuität in der Kaderplanung

„Kontinuität in der Kaderplanung ist ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit. Daher war für uns klar, dieses Prinzip auch auf der Torhüterposition umzusetzen“, sagte DRHV-Trainer Vanja Radic. „Damit gehen wir mit einem eingespielten und verlässlichen Torhüterduo in die kommende Spielzeit.“ Ein gut funktionierendes Torhütergespann sei enorm wichtig. „Beide pushen sich gegenseitig und geben der Mannschaft Sicherheit. Janik ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird und überzeugt durch seine Professionalität.“