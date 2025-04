Eine Van-Fahrerin wartete in der Ziebigker Straße in Dessau, um Gegenverkehr durchzulassen. Beim Wiederanfahren krachte es.

Drei Autos in Unfall in der Ziebigker Straße in Dessau involviert - Schaden liegt bei 34.000 Euro

Dessau/MZ. - In der Ziebigker Straße in Dessau ist es am Dienstag, 8. April, zu einem folgenreichen Unfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Nach Angaben aus dem Dessau-Roßlauer Polizeirevier hatte eine 55-jährige Fahrerin eines Daimler-Vans gegen 11.50 Uhr die Ziebigker Straße in Richtung Puschkinallee befahren. Wegen eines im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeuges musste die Frau hinter einem geparkten Fahrzeug warten. Als sie ihren Van wieder in Bewegung setzte, kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden VW eines 67-jährigen Fahrers. In der Folge krachte der Van auch noch gegen eine geparkten VW am Straßenrand.

Der vorbeigefahrene VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf über 34.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.