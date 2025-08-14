weather heiter
Dessau-Roßlau
  4. Extremes Niedrigwasser: Dramatische Bilder aus Dessau-Roßlau: Lorkteich und der Beckerbruch sind fast ausgetrocknet

Überall ist der Wasserstand in den stehenden Gewässern in Dessau-Roßlau auffallend niedrig. Welche Faktoren dafür verantwortlich sind und warum der Regen im Juli nicht ausgereicht hat.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 14.08.2025, 11:56
An der Ruinenbrücke im Beckerbruch herrscht extremes Niedrigwasser.
An der Ruinenbrücke im Beckerbruch herrscht extremes Niedrigwasser. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Der Lorkteich in Dessau-Süd ähnelt langsam eher einer großen Pfütze denn einem See. Im Beckerbruch sieht es nicht anders aus. Das Gewässer an der Ruinenbrücke ist bald kaum noch auszumachen.