Die Ärztin Svitlana Galych hat drei Jahre lang an der Front des Ukrainekrieges gearbeitet. Am 24. August spricht sie im Rahmen eines ukrainischen Kulturfestivals in der Jakobskirche.

Erfahrungen aus dem Lazarett: Ärztin berichtet in Köthen von der Front des Ukrainekrieges

Nach Kriegsausbruch meldete sich Svitlana Galych freiwillig für drei Jahre Dienst beim ukrainischen Militär.

Köthen/MZ. - Der 24. August ist für Ukrainer nicht irgendein beliebiges Datum. Es ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine, der Nationalfeiertag. Wann also, wenn nicht am 24. August, sollte das ukrainische Kulturfestival stattfinden, das der Köthener Verein UkrPoint organisiert?