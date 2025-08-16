Neue Hoffnung dank der DWG Ängstliche Kinderrufe aus dem Dachgeschoss: Wie Familie aus Waldersee sich aus dem Brandhaus retten konnte
Vor einer Woche verlor eine vierköpfige Familie aus Waldersee ihr Haus bei einem Küchenbrand. Doch Dank einer großen Spendenaktion und mit Unterstützung der DWG können Natalie und Stephan Pietzka neuen Mut fassen.
Aktualisiert: 16.08.2025, 13:35
Waldersee/MZ. - Das ganze Treppenhaus ist bereits mit dichtem Qualm gefüllt, als sich Nathalie Pietzka am Geländer hochhangelt, mehr tastend als sehend. Stufe für Stufe kämpft sie sich weiter.