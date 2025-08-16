weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. 3. Rollator-Tag in Sangerhausen: Rollator-Tag im Glashaus des Europa-Rosariums

3. Rollator-Tag in Sangerhausen Rollator-Tag im Glashaus des Europa-Rosariums

Informationen und praktische Übungen beim Rollator-Tag in Sangerhausen. Wie man mit der rollenden Gehilfe aktiv und fit bleibt.

Von Steffi Rohland 16.08.2025, 13:00
Eigenständig bleiben mit Rollator.
Eigenständig bleiben mit Rollator. Foto: dpa

Sangerhausen - Am 2. September findet von 10 bis 13 Uhr im Glashaus des Europa-Rosariums Sangerhausen der dritte Rollator-Tag statt. Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Sangerhausen, Torsten Schweiger, lädt der Rollator-Club Sangerhausen des Athletischen Sportvereins (ASV) 1902 Sangerhausen Menschen mit und ohne Rollator zum dritten Rollator-Aktionstag ein.