Informationen und praktische Übungen beim Rollator-Tag in Sangerhausen. Wie man mit der rollenden Gehilfe aktiv und fit bleibt.

Sangerhausen - Am 2. September findet von 10 bis 13 Uhr im Glashaus des Europa-Rosariums Sangerhausen der dritte Rollator-Tag statt. Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Sangerhausen, Torsten Schweiger, lädt der Rollator-Club Sangerhausen des Athletischen Sportvereins (ASV) 1902 Sangerhausen Menschen mit und ohne Rollator zum dritten Rollator-Aktionstag ein.