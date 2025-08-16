Wirtschaft in Dessau-Roßlau Vier unter einem Dach - Wie junge Unternehmerin in Dessau ein kleines „Wohlfühlzentrum“ schaffen

Ein Wohlfühlzentrum für ihre Kunden: Das ist das Ziel von vier jungen Unternehmerinnen in der Wasserstadt 15 in Dessau. Was die Fotografin, die Hebamme, die Stillberaterin und die Osteopathin verbindet.