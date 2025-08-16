weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Wirtschaft in Dessau-Roßlau: Vier unter einem Dach - Wie junge Unternehmerin in Dessau ein kleines „Wohlfühlzentrum" schaffen

Ein Wohlfühlzentrum für ihre Kunden: Das ist das Ziel von vier jungen Unternehmerinnen in der Wasserstadt 15 in Dessau. Was die Fotografin, die Hebamme, die Stillberaterin und die Osteopathin verbindet.

Von Sylke Kaufhold 16.08.2025, 12:00
Jessica Berger, Maren Harinke und Kristin Jänicke ( v.l.) sorgen für den letzten Schliff und haben schonmal mit dem Putzen angefangen.
Jessica Berger, Maren Harinke und Kristin Jänicke ( v.l.) sorgen für den letzten Schliff und haben schonmal mit dem Putzen angefangen. foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Was haben eine Osteopathin, eine Fotografin, eine Hebamme und eine Stillberaterin gemeinsam? Sie haben ab 16. August alle die gleiche Geschäftsadresse.