Ihr Mann billigt ihr eine „Macke“ zu, leistet aber kräftig Unterstützung: In gleich drei Kleingärten kultiviert die Freyburgerin Peggy Volkmann 80 verschiedene Sorten der nicht nur roten Frucht.

Tomaten-„Magierin“ mit 80 Sorten und gleich drei Kleingärten: Wieso Lehrerin 600 Pflanztöpfe hin und her schleppt

Vernarrt in den Anbau verschiedenster Tomatensorten: Peggy Volkmann in einer ihrer drei Freyburger Kleingarten-Parzellen.

Freyburg - Die Partnerin der Verrücktheit zu bezichtigen, hat schon manchen Ehekrach ausgelöst. Doch wenn Alexander Volkmann seiner Peggy „Du hast doch eine Tomatenmacke“ an den Kopf wirft, lachen beide.