Kurios und rekordverdächtig in Freyburg Tomaten-„Magierin“ mit 80 Sorten und gleich drei Kleingärten: Wieso Lehrerin 600 Pflanztöpfe hin und her schleppt
Ihr Mann billigt ihr eine „Macke“ zu, leistet aber kräftig Unterstützung: In gleich drei Kleingärten kultiviert die Freyburgerin Peggy Volkmann 80 verschiedene Sorten der nicht nur roten Frucht.
Aktualisiert: 16.08.2025, 12:05
Freyburg - Die Partnerin der Verrücktheit zu bezichtigen, hat schon manchen Ehekrach ausgelöst. Doch wenn Alexander Volkmann seiner Peggy „Du hast doch eine Tomatenmacke“ an den Kopf wirft, lachen beide.