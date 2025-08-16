weather wolkig
Kurios und rekordverdächtig in Freyburg Tomaten-„Magierin“ mit 80 Sorten und gleich drei Kleingärten: Wieso Lehrerin 600 Pflanztöpfe hin und her schleppt

Ihr Mann billigt ihr eine „Macke“ zu, leistet aber kräftig Unterstützung: In gleich drei Kleingärten kultiviert die Freyburgerin Peggy Volkmann 80 verschiedene Sorten der nicht nur roten Frucht.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 16.08.2025, 12:05
Vernarrt in den Anbau verschiedenster Tomatensorten: Peggy Volkmann in einer ihrer drei Freyburger Kleingarten-Parzellen.
Vernarrt in den Anbau verschiedenster Tomatensorten: Peggy Volkmann in einer ihrer drei Freyburger Kleingarten-Parzellen. (Foto: Andreas Löffler)

Freyburg - Die Partnerin der Verrücktheit zu bezichtigen, hat schon manchen Ehekrach ausgelöst. Doch wenn Alexander Volkmann seiner Peggy „Du hast doch eine Tomatenmacke“ an den Kopf wirft, lachen beide.