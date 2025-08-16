In Gröbern wurde der Breitewitzer Weg auf 400 Meter Länge komplett erneuert. Warum die komplexe Baumaßnahme auch aus touristischer Sicht nicht zu vernachlässigen ist.

Maroder Beton ist Geschichte - Neue Straße verbindet Gröbern mit dem Tagebausee

Obligatorischer Banddurchschnitt zur Freigabe: Die Fertigstellung des Breitewitzer Weges feierten unter anderem Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (Mitte) und Blausee-Vertreter Falk Lehmann (3.v.l.).

Gröbern/MZ. - Die marode Betonpiste ist Geschichte. Stattdessen liegt der Asphalt plan, die adaptive, den jeweiligen Bedürfnisse anpassbare Beleuchtung entspricht dem neuesten Stand, Stellflächen sind entstanden: Im Muldestausee-Ortsteil Gröbern zeigt der Breitewitzer Weg sein neues Gesicht.