Erschließung am Gröberner See Maroder Beton ist Geschichte - Neue Straße verbindet Gröbern mit dem Tagebausee
In Gröbern wurde der Breitewitzer Weg auf 400 Meter Länge komplett erneuert. Warum die komplexe Baumaßnahme auch aus touristischer Sicht nicht zu vernachlässigen ist.
16.08.2025, 12:00
Gröbern/MZ. - Die marode Betonpiste ist Geschichte. Stattdessen liegt der Asphalt plan, die adaptive, den jeweiligen Bedürfnisse anpassbare Beleuchtung entspricht dem neuesten Stand, Stellflächen sind entstanden: Im Muldestausee-Ortsteil Gröbern zeigt der Breitewitzer Weg sein neues Gesicht.