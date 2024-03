Vor der Kommunalwahl Dorfleben lebt vom Mitmachen - In Kleutsch zieht Ortsbürgermeister Roland Gebhardt ein Fazit

In den letzten Jahren sind viele junge Leute nach Kleutsch gezogen. Damit der Ort weiterhin attraktiv bleibt, setzt Ortsbürgermeister Roland Gebhardt aufs gemeinsame Engagement. Für den neuen Ortschaftsrat haben sich fünf Kandidaten gefunden. Das ist nicht in allen Dessau-Roßlauer Ortsteilen so.