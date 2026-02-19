Mit jedem Beat wächst seine Reichweite – von kleinen Clubs in Sachsen-Anhalt bis zu Festivals rund um den Globus. Der DJ Trancemaster Krause aus Dessau überwindet mit seiner Musik Grenzen.

Trancemaster Krause schafft es von der halleschen Szene auf internationale Bühnen und ist vor etwa zwei Jahren nach Berlin gezogen.

Halle/MZ. - Die Betonhalle ist im Inneren so schwarz, dass die Wände endlos weit weg scheinen. Nur die grellen Lichter schneiden durch die Dunkelheit, während die Nebelmaschine dichte Schwaden in den Raum pumpt. Der Bass rollt wie eine Welle durch den Raum, er geht hunderten Menschen auf der Tanzfläche durch den Bauch. Hinter dem Mischpult blitzt ein Schatten auf und gibt den Ton an, umgeben von DJ-Controller, Reglern und Kabeln.