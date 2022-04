Diskussionen um Kristallpalast reißen nicht ab - Investor bekräftigt seine Pläne, ein Seniorenwohnheim zu bauen

Dessau-Roßlau/MZ - Die Baupläne für den ehemaligen Kristallpalast in der Zerbster Straße führen weiter zu Streit im Dessau-Roßlauer Stadtrat. Trotz zahlreicher Einwände aus der Bevölkerung, die in den vergangenen Monaten eingegangen waren, stimmt der Bauausschuss am vergangenen Donnerstag für den Bebauungsplan. Damit rückt die HP&P-Gruppe, der das Kristallpalast-Areal gehört, ihrem Ziel einen Schritt näher, dort eine Seniorenwohnanlage zu bauen.