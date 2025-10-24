Außerhalb des Zentrums können Vereine und Veranstaltungen vorerst nicht von bestellten Pollern und Überfahrsperren der Verwaltung profitieren. Was die Stadt vorhat.

Diskussion um Poller zum Schutz von Festen: Wird halbe Million teure Anlage nur für die Innenstadt gestellt?

Während des Stadtfestes wurde die Zerbster Straße bereits mit gemieteten Pollern gesichert. Für eine dauerhafte Lösung hat die Stadt nun aber 38 Stück bestellt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Heimatvereine und Organisatoren anderer Traditionsfeste in Dessau-Roßlau können vorerst nicht darauf hoffen, von den gerade erst bestellten Sicherheitspollern zu profitieren. Offenbar will die Stadt die per Eilentscheidung für rund 450.000 Euro bestellten mobilen Sperrelemente ausschließlich für die Innenstadt nutzen. Ortschaften und Vereine sollen auf andere Systeme zurückgreifen. Bisher waren viele Ortschaften davon ausgegangen, die zentral beschafften Sperren mitnutzen zu können. Eine verbindliche Aussage dazu gab es jedoch nie.