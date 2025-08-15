Der Schauspieler und Kabarettist Dieter „Didi“ Hallervorden hat sich über soziale Medien an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Instagram ruft er zur Teilnahme an einer Friedensdemo in Berlin auf.

Dessau-Roßlau/Berlin/MZ. - Der in Dessau geborene Schauspieler und Kabarettist Dieter „Didi“ Hallervorden hat zur Teilnahme an einer Friedensdemo am 13. September in Berlin aufgerufen.

Auf seinem Instagram-Kanal erklärte er: „Ich freue mich darauf, an einer Veranstaltung teilnehmen zu können, in der Menschen unterschiedlichster politischer Einstellungen ihre Sehnsucht nach Frieden und ihre Ablehnung von Krieg in die Öffentlichkeit tragen werden.“

Hallervorden, der im Jahr 1935 geboren wurde, hat die „Grauen des Krieges“ noch selbst miterlebt. In dem kurzen Video erzählt er, dass er aufgrund der Erlebnisse von damals – unter anderem durch die Zeit in den Luftschutzkellern – noch heute von Alpträumen heimgesucht werde.

Hallervorden, Wagenknecht, Maffay und andere Persönlichkeiten nehmen an Friedensdemonstration in Berlin teil

Die Demonstration mit den Hauptforderungen, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern und „Frieden statt Wettrüsten“ soll am 13. September, 14 Uhr, am Brandenburger Tor in Berlin stattfinden.

„Bitte kommet in Scharen, unterstützt uns, damit bestimmte Politiker endlich begreifen, dass wir alle keine Bomber wünschen und keine bewaffneten Drohnen, sondern mehr Platz für Friedenstauben. Lasst uns gemeinsam ein eindeutiges Zeichen für Frieden setzen.“

Zur Friedensdemo aufgerufen hatten auch andere Politiker, Künstler und Persönlichkeiten, darunter Sahra Wagenknecht (BSW), die Publizistin Gabriele Krone-Schmalz sowie die Musiker Massiv, Bausa und Peter Maffay. Gemeinsam wollen sie gegen die deutsche Ukraine- und Nahost-Politik protestieren.

Zumeist positive Reaktionen auf Didi Hallervordens Friedensdemo-Beitrag

Hallervordens Instagram-Beitrag hat inzwischen über 13.000 „Gefällt mir“-Bekundungen gesammelt. Die Kommentare darunter sind zumeist positiv. So schrieb ein Nutzer „Sie positionieren sich nicht erst, seit es salonfähig geworden ist. Danke!“ Ein anderer kommentierte „Sie sind einer der wenigen Künstler mit Rückgrat!“ Aber es gab auch Kritik. So schrieb ein Nutzer: „Wenn man sich im Alter für Terroristen einsetzt.“