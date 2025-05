Dessau-Roßlau/MZ. - Eberhard Schmidt sitzt an seinem Wohnzimmertisch. Vor ihm liegen Notizen, geschrieben in einer säuberlichen Handschrift, wie man sie heute nur noch selten findet. Der Text ist erst ein paar Tage alt. Die Überschrift lautet „Einmarsch der 25. Amerikanischen Division in Roßlau“. Doch seine Erinnerungen reichen weiter zurück. In Roßlau, im Jahr 1929 geboren, erlebte der heute 95-jährige Schmidt den Aufstieg und Fall Hitlerdeutschlands mit. Nur wenige Zeitzeugen können heute noch davon erzählen, wie das Grauen des Zweiten Weltkrieges, dem insgesamt über 60 Millionen Menschen zum Opfer fielen, seinen Ursprungsort heimsuchte. Schmidt ist einer von ihnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.