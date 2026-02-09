Schlossparktheater in Berlin Dieter Hallervorden hat Ärger mit Corona-Hilfen - Investitionsbank Berlin fordert Millionen-Summe zurück
Von 2020 bis 2022 hat eine Firma von Dieter Hallervorden Corona-Hilfen bekommen. Nun steht eine Rückforderung im Raum.
09.02.2026, 12:47
Berlin/Dessau/MZ. - Dieter Hallervorden scheut normalerweise keine Schlagzeilen, die aktuellen jedoch hätte er vermutlich lieber vermieden: Wie der „Tagesspiegel“ zuerst berichtete, muss seine Firma „Halliwood“ staatliche Corona-Hilfen zurückzahlen.