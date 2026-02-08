Jubiläum Rassegeflügelzuchtverein Allstedt Neues Kapitel in der Chronik der Allstedter Rassegeflügelzüchter
Der Rassegeflügelzüchterverein Allstedt wirbt mit seiner 135. Jubiläumsschau für das Hobby. Warum viele Züchter trotzdem aufgeben.
Aktualisiert: 09.02.2026, 15:06
Wolferstedt/MZ. - Um eine vierköpfige Familie mit ausreichend Eiern von glücklichen Hühnern zu versorgen, empfiehlt Markus Bauerfeld sechs Hennen und einen Hahn. „Der Hahn sorgt für Ordnung, wenn sich die Hennen streiten“, sagt der Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins Allstedt 1890 schmunzelnd.