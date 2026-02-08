Der Rassegeflügelzüchterverein Allstedt wirbt mit seiner 135. Jubiläumsschau für das Hobby. Warum viele Züchter trotzdem aufgeben.

Neues Kapitel in der Chronik der Allstedter Rassegeflügelzüchter

Markus Bauerfeld begeistert die Besucher der Jubiläumsausstellung für das Hobby der Rassegeflügelzucht.

Wolferstedt/MZ. - Um eine vierköpfige Familie mit ausreichend Eiern von glücklichen Hühnern zu versorgen, empfiehlt Markus Bauerfeld sechs Hennen und einen Hahn. „Der Hahn sorgt für Ordnung, wenn sich die Hennen streiten“, sagt der Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins Allstedt 1890 schmunzelnd.