Immmer mehr Fahrraddiebstähle Diebstahlschutz durch GPS? Wie ein Tracker am Fahrrad auch in Dessau-Roßlau helfen kann

Ortungstechnik in Fahrrädern kann Dieben auch in Dessau-Roßlau das Handwerk erschweren. Zuletzt konnte so der Diebstahl eines 5.000-Euro-Bikes verhindert werden. Warum GPS trotzdem kein Allheilmittel ist.