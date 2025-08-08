Seit rund 30 Jahren kämpft Sollnitz für einen Radweg an der Landstraße 135. Der endet von Dessau kommend in Kleutsch. Nicht nur Sollnitzer würden von der drei Kilometer langen Strecke profitieren, auch Badegäste am See und Radtouristen. Nun haben Einwohner die CDU-Landtagsabgeordnete Anja Schneider auf den Plan gerufen.

„Die Angst fährt ständig mit“: Seit 30 Jahren vergebliches Warten auf Radweg an der L 135 nach Sollnitz

Kurvenreich und eng – entlang der Landstraße 135 von Kleutsch nach Sollnitz fehlt ein Radweg. Viele Autofahrer halten beim Überholen den Sicherheitsabstand nicht ein.

Sollnitz/MZ. - „Wir warten schon 30 Jahre“, sagt Sabine Waszelewski. „Auf drei Kilometer.“ Die Sollnitzerin ist sauer, genau wie die rund 20 anderen Teilnehmer einer Radtour vom Schwarzen Stamm in Kleutsch nach Sollnitz. Die führt auf der Fahrbahn der L 135 entlang. Denn der Radweg aus Dessau kommend endet in Kleutsch.