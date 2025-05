6. IFA-Treffen wird am Samstag zum Besuchermagnet in Kleinkühnau. Bernd Bauer erzählt über seine Leidenschaft für DDR-Fahrzeuge.

Treffen in Kühnau

Der Kleinkühnauer Bernd Bauer kam mit fünf alten Autos zur Ausstellung in „Old Kine“.

Dessau/MZ. - Hätte man Bernd Bauer vor 35 Jahren gesagt, dass er eines Tages stolzer Besitzer von fünf in der DDR produzierten Fahrzeugen sein würde und diese so oft wie möglich präsentiert, hätte er abgewunken. Denn der Kleinkühnauer ging zur Wendezeit den Weg vieler Ostdeutscher. „Zu DDR-Zeiten bin ich Moskwitsch und Wolga gefahren. Dann musste zur Wendezeit so schnell wie möglich ein Westauto her“, blickt er zurück. Die Erfahrung, die er damit machte, war nicht unbedingt die Beste. Für relativ viel Geld gab es relativ viel Schrott. Die (N)ostalgie bahnte sich ihren Weg.