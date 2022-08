Vor Spiel von RB Leipzig in Dessau - Polizei bestätigt „Rasenanschlag“ im Paul-Greifzu-Stadion

Dessau/MZ - Eine Woche vor dem DFB-Pokalspiel von Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig haben Unbekannte den Rasen im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion verunstaltet. Das hat die Polizei am Montagabend bestätigt. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

„Es wurde am Montag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet“, sagte eine Polizeisprecherin am Abend auf MZ-Anfrage. Man gehe von einer bislang unbekannten Substanz aus, die aufgebracht wurde. „Der Rasen wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.“

Vor Pokalspiel von RB Leipzig: Rasen im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau ist ramponiert

Auf Bildern ist zu sehen, dass der Rasen großflächig im Bereich des Anstoßkreises und in beiden Strafräumen ramponiert ist. Ob damit das Spiel am Dienstag, 30. August, in Dessau noch möglich ist, dazu gab es am Montag keine Aussage.

Teutonia Ottensen ist Hamburger Pokalsieger. Das eigene Stadion genügte allerdings den Anforderungen des DFB für ein Pokalspiel nicht. Der FC St. Pauli und auch der Hamburger SV wollten ihr Stadion für ein Spiel gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung stellen. Am Ende suchte der Dessauer Verein „Anhalt Sport“ den Kontakt zu den Hamburgern und bot Dessau als Kompromiss an.

Der Vorverkauf für das Spiel läuft. Über 7.000 Tickets sind schon verkauft. Am Dienstag, 23. August, ist auf Initiative von Pokalverteidiger RB Leipzig von 15 Uhr bis 17.30 Uhr der Original-DFB-Pokal an der Dessauer Friedensglocke zu sehen. Fans können dort exklusive Fotos machen.