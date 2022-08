Lange Schlange für DFB-Pokal-Tickets in Dessau - Fans wollen RB Leipzig gegen Ottensen sehen

Viele Dessauer wollen sich nicht entgehen lassen, wie der große RB Leipzig den kleinen FC Teutonia 05 Ottensen Ende August in Dessau empfängt.

Dessau/MZ - Mit großem Interesse der Dessau-Roßlauer Fußball-Fans und langen Warteschlangen hat am Dienstag der Kartenvorverkauf für das DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und den FC Teutonia 05 Ottensen begonnen.

Die Partie wird am 30. August im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion ausgetragen, weil in Hamburg, wo Ottensen beheimatet ist, kein geeignetes Stadion zur Verfügung stand bzw. gestellt wurde.

Es ist die erste Runde des Bundesligisten im DFB-Pokal, die immer wieder für Überraschungen sorgt, weil vermeintlich unterlegene kleine Vereine gegen bekannte Mannschaften gewinnen. Gerade erst hat Bayer Leverkusen in Elversberg verloren, der 1. FC Köln verlor in Regensburg. RB Leipzig geht als Titelverteidiger an den Start.

Hannes Wolf, Geschäftsführer des Dessauer Stadtmarketings, erwartet nicht nur für die Gäste aus Norddeutschland und Leipzig ein spannendes Spiel, sondern auch einen Gewinn für die Stadt.

Mitglieder Fans des FC Teutonia 05 Ottensen hatten bereits am Montag die Chance, über die vereinseigene Internetplattform Tickets zu kaufen. 5.000 wurden da bereits abgesetzt. Die Organisatoren rechnen mit etwa 20.000 Zuschauern.