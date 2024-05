Merseburg/MZ/und. - Am Freitagabend haben die Eltern ihre 15-jährige Tochter Anastasiia K. aus Merseburg vermisst gemeldet. Sie wurde letztmalig am 3. Mai gegen 7 Uhr morgens in der elterlichen Wohnung in Merseburg gesehen und ist seitdem verschwunden.

Anastasiia könnte mit einem 22-jährigen Freund aus Halle unterwegs sein. Dieser wohnt im Bereich der Silberhöhe. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, weshalb die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet.

Die 15-Jährige Anastasiia aus Merseburg wird vermisst. (Foto: Polizei)

Wer hat Anastasiia gesehen? Wer weiß, wo sie sich derzeit aufhält? Anastasiia ist ukrainischer Herkunft, 1,77 Meter groß, schlank und hat braune lange Haare. Sie trägt rechts einen Ohrring. Zuletzt war sie mit einer braunen Sportjacke mit beigefarbenen Ärmeln bekleidet. Anastasiia ist nur bedingt der deutschen Sprache mächtig, kann sich aber artikulieren.

Hinweise können an die Polizei des Saalekreises in Merseburg unter der Telefonnummer: 03461/44 62 91 oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.