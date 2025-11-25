Ab Dezember bleiben Türen auch im Schloss Georgium zu. Hier wird gebaut.

Dessau/MZ/syk. - Wer in diesem Jahr noch einen Besuch in einem der städtischen Museen plant, muss sich beeilen: Das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte sowie das Museum für Stadtgeschichte gehen auch in diesem Jahr am 1. Dezember bis zum 31. Januar in die Winterpause. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden während der zweimonatigen Schließzeit in beiden Häusern diverse kleinere technische Arbeiten vorgenommen.

Im Schloss Georgium bereitet das Klima noch immer Probleme

Ebenfalls geschlossen ist in diesem Jahr über die Wintermonate, vom 3. Dezember bis 2. März 2026, das Schloss Georgium. Hier sind Bauarbeiten notwendig, weil Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Ausstellungsräumen noch immer Probleme bereiten. So ist beispielsweise Tauwasser an Teilen der Baukonstruktion sicht- und messbar geworden.

In der Orangerie des Georgiums wird in dieser Zeit eine Ausstellung über die Sammlungsbestände der Anhaltischen Gemäldegalerie und deren Erwerbungsgeschichte gezeigt. Gezeigt werden auch einige Werke aus den Depots.