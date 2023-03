Übung für den Hochwasserschutz Dessaus Feuerwehren proben Ernstfall - Deichscharte in der Wasserstadt geschlossen

Erst kam Corona, dann der Ukrainekrieg: Manche blieb zuletzt liegen. Kameraden der Berufsfeuerwehr und von Freiwilligen Wehren haben am Samstag nun wieder einmal den Aufbau der mobilen Schutzwand in der Wasserstadt geübt. Was es zu beachten gibt.