Die Fotografin Zerina Kaps ist Botschafterin Dessaus in Messolonghi und arbeitet an einer Ausstellung. Sie kann aber auch nicht wegschauen bei so viel Tierelend.

Dessau/Messolonghi/MZ - Sie ist seit Mitte Januar die Botschafterin Dessaus im griechischen Messolonghi und lebt momentan just dort, wo die Götter zuhause sind. In dieser Eigenschaft porträtiert die Dessauer Fotografin und Designerin Zerina Kaps viele Menschen der westgriechischen Region. Als „Artist-in-Residence“ erarbeitet die 23-Jährige ein Vierteljahr lang ein Kunstprojekt zum Thema „Freiheit“. Ihre Fotos und Gespräche mit den Menschen fließen in eine Ausstellung ein - in und für Messolonghi.