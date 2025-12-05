weather regenschauer
  4. Ausverkauf hat schon begonnen: Dessauer Traditionsgeschäft steht nach 105 Jahren vor dem Aus - „Ich kann davon nicht mehr leben“

Am 30. Dezember wird Hanjo Kopp zum letzten Mal „Musik Erber“ öffnen. Eine Ära in Dessau geht zu Ende. Was die Hintergründe sind.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 05.12.2025, 09:37
Vor 105 Jahren wurde Musik-Erber gegründet. Hanjo Kopp muss das Geschäft zum Jahresende schließen. Es rechnet sich nicht mehr.
Vor 105 Jahren wurde Musik-Erber gegründet. Hanjo Kopp muss das Geschäft zum Jahresende schließen. Es rechnet sich nicht mehr. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Am Schaufenster klebt noch das Signet von 100 Jahre Musik-Erber. Das Jubiläum wollte Hanjo Kopp eigentlich groß feiern. Corona kam dazwischen. Und nun im 105. Jahr gibt es gar keinen Grund zum Feiern mehr.