Schülerband der AOS Zwischen Probe und Abi-Stress: Ascherslebener Schülerband wünscht sich noch mehr Auftritte

„Horizon“ heißt die Schülerband der Ascherslebener Adam-Olearius-Schule. Wie die sieben jungen Musiker zusammengefunden haben und wo die Band demnächst zu hören ist.

Von Katrin Wurm 05.12.2025, 10:15
Einmal wöchentlich probt die Schülerband im Musikraum der Ascherslebener Adam-Olearius-Schule.
Aschersleben/MZ - Der Bass brummt, Gitarrenläufe füllen den Musikraum der Adam-Olearius-Schule (AOS), während Schlagzeuger Alexander Born den Takt setzt. Merle Faber und Shannon Schneider testen die Mikrofone, Charlotte Voigt legt einen Akkord auf dem Keyboard an. „Seven Nation Army“ steht heute zuerst auf der Probenliste – und die sieben Bandmitglieder wirken konzentriert, routiniert, ganz im Arbeitsmodus.