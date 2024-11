Der Prozess um eine Messerattacke vor einer Kneipe in der Zerbster Straße in Dessau stockt. Zuletzt fehlte ein Zeuge. Zudem macht der Angeklagte immer wieder Verhandlungsunfähigkeit geltend.

Der Angeklagte vor dem Landgericht in Dessau.

Dessau/MZ. - Beim Prozess wegen einer Messerstecherei vor einer Dessauer Innenstadtkneipe geht es kaum noch voran. So auch am Donnerstag: Nach nur 15 Minuten war der Verhandlungstag auch schon wieder vorüber. Ein mutmaßlicher Augenzeuge fehlte. Er soll zumindest teilweise gesehen haben, was zwischen dem Angeklagten und dem Opfer vorgefallen ist. Bei der Auseinandersetzung hatte das Opfer einen lebensbedrohlichen Messerstich erhalten. Der Prozess hatte im September begonnen.