Die Kontaktaufnahme mit der Firma in England misslang. Das Geld ist verloren.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ein Ehepaar aus Dessau ist auf Anlagebetrüger hereingefallen und hat so 5.000 Euro eingebüßt. Beinahe wäre noch viel mehr Geld verloren gegangen.

Der 81-jährige Dessauer und seine 73-jährige Frau waren am Sonnabend, 4. Januar, gegen 22.30 Uhr im Polizeirevier erschienen, um den Betrug anzuzeigen. Das Ehepaar hatte nach Angaben der Polizei die Absicht, Geld bei einem Broker anzulegen, und sei im September 2024 im Internet auf die Firma „Coursados“ gestoßen. Nach dem üblichen Versprechen, angelegtes Geld würde sich in kürzester Zeit vervielfachen, überwiesen die Geschädigten zunächst 5.000 Euro auf ein britisches Konto. Auf eine weitere Forderung in Höhe von 6250 Euro, damit „der Gewinn ausgezahlt wird“, wollte das Paar ebenfalls eingehen. Jedoch wurde die Zahlung seitens ihrer der Bank blockiert.

Nachdem das Paar festgestellt hatte, dass ein Zugriff auf das bereits eingezahlte Geld nicht mehr möglich ist und eine Kontaktaufnahme mit der Firma erfolglos blieb, entschieden sich die Eheleute, Anzeige zu erstatten. Die Eingabe des Firmennamens in einer der bekannten Online-Suchmaschinen hätte hier Schlimmeres verhindern können, so die Polizei.