Am Sonntag ging in DEssaus Innenstadt das größte Breitensportevent des Jahres über die Bühne. Auf einen zwei Kilometer langen Strecke traten Hobby- aber auch professionelle Sportler gegeneinander an.

Mit einem Pistolenschuss ging es los: In vielen Distanzen traten Hobby- und erfahrene Läufer sowie Kinder und Erwachsene gleichzeitig an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Für die Autofahrer waren die acht weißen Pünktchen, die an der spitzen Kreuzung von Albrecht- und Zerbster Straße in einem Bogen über den Asphalt führten, in den vergangenen Tagen kaum erkennbar. Erst als die Organisatoren des City-Runs am Sonntagmorgen Pylone darauf abstellten, erschloss sich, wozu sie dienen: Sie waren die Streckenbegrenzung für die Läufer, die beim größten Breitensportevent Dessau-Roßlaus zwischen Distanzen von einem, zwei, vier und zehn Kilometern wählen durften. Und dabei kommt es durchaus aus jeden Millimeter an, sagte Ralph Hirsch vom austragenden Verein Anhalt Sport.