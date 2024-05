Kritik an „Halle gegen Rechts“ - ist das Bündnis zu links?

Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ zählt zu den wichtigsten Akteuren in der Stadtgesellschaft. Es steht jedoch auch immer wieder in der Kritik. Wie die Mitglieder darauf reagieren.

Das Bündnis "Halle gegen Rechts" hat am Steintor große Plakate für die Demo am 1. Juni aufgehängt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Mit 500, vielleicht sogar 1.000 Menschen hatte das Bündnis gerechnet. Doch dass sich am 20. Januar rund 16.000 Menschen dem Aufruf von „Halle gegen Rechts“ angeschlossen haben und gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gegangen sind, war für die Organisatoren überwältigend. Kurz vor der Europa- und Kommunalwahl ruft das Bündnis am 1. Juni erneut zu einer Demo gegen Rechtsextreme in den Parlamenten auf. Das Bündnis steht aber auch immer wieder in der Kritik.