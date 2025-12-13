Gewerbemieter sollen mehr zahlen Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister hält sich aus Streit um Verwaltungsumlage der DWG heraus

Händler und Gastronomen, die ihr Geschäft in Räumen der DWG haben, ärgern sich über eine Umlage, die der Vermieter plätzlich erheben will. Doch von Oberbürgermeister Robert Reck, der auch Aufsichtsratsvorsitzender ist, kommt kein Machtwort. Das sei Sache der Geschäftsführung, sagt er.