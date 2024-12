Dessau-Roßlau will Rosenhof aufgeben: Das sagen Experten zum Umzug von Obdachlosen in Wohnungen

Die Stadt Dessau-Roßlau möchte wohnungslose Menschen in Zukunft in eigenen Wohnungen unterbringen. Hilfeeinrichtungen sehen das mit Sorge. „Keinem Obdachlosen ist geholfen, wenn ihm nur der Schlüssel zu einer Wohnung in die Hand gedrückt wird.“