Dessau-Roßlau bereitet sich auf Sturm vor - Tierpark schließt, Feuerwehr in Bereitschaft

Dessau-Rosslau/MZ - Dessau-Roßlau bereitet sich auf stürmische Tage mit orkanartigen Böen bis zu 120 Kilometer pro Stunde vor. Wie der Deutsche Wetterdienst bereits am Mittwoch warnte, treffen ab der Nacht zum Donnerstag Unwetter auf die Stadt. Es ist bis mindestens Donnerstag, 18 Uhr, mit Windstärke 11, in Schauernähe auch mit der höchsten Windstärke 12 zu rechnen. Der Sturm könnte auch am Freitag anhalten.

Es können Bäume entwurzelt und Äste abgerissen werden. Dächer können beschädigt und lose Gegenstände herumgeschleudert werden.

Feuerwehr erwartet mehr Einsätze

Auch die Feuerwehren der Stadt sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Wie Martin Müller vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz der MZ sagte, herrsche die höchstmögliche Warnstufe violett. „Wir können die zweite Leitstelle in Roßlau, den Einsatzleitwagen, bei Bedarf aktivieren und haben die Leitstelle personell aufgestockt.“ Müller rechnet ab der Nacht zu Donnerstag mit mehr Einsätzen für die Einsatzkräfte. Freiwillige Feuerwehren würden zwar nicht vorsorglich in ihre Gerätehäuser beordert, die Wehrleiter habe man am Mittwoch aber über die Situation informiert.

Tierpark bleibt zu

Auch der Dessauer Tierpark hat sich auf das Wetter eingestellt und öffnet am Donnerstag gar nicht erst die Tore. Ob der Tierpark am Freitag geöffnet wird, werde im Laufe des Donnerstags entschieden.

Ebenso warnt die Verwaltung des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs vor einem Betreten der Anlagen während des Sturms. Es bestehe die Gefahr, dass Äste abbrechen oder Bäume umstürzten.