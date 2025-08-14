Viel später als geplant, hat die Stadt im August nun endlich auch einen Haushalt auf den Weg gebracht. Mit Veröffentlichung im September-Amtsblatt wird er wirksam. Zugleich tritt eine Haushaltssperre in Kraft.

Dessau-Roßlau bekommt erneut eine Haushaltssperre - Budget wird um 40 Prozent gekürzt

Stadt hat erst im September einen Haushalt

Dessau-Roßlau/MZ. - Ein Aufschrei wie im vergangenen Jahr blieb aus, denn das Kind ist längst in den Brunnen gefallen. Am gestrigen Mittwoch hat Finanzdezernent André Ulbrich das Verhängen einer Haushaltssperre für das laufende Jahr angekündigt. Die Ausgaben werden, bis auf wenige Ausnahmen, um 40 Prozent gekürzt.