Der Dessauer Stadtparkbrunnen bekommt demnächst Zuwachs

Die Figurengruppe ?Stadtgespräch? am Brunnen im Dessauer Stadtpark bekommt demnächst Zuwachs.

Dessau/MZ - Lebensgroß und lebensnah steht Fürstin Louise im Atelier von Christine Rammelt-Hadelich. Bis vorige Woche hat die Künstlerin an der Figur gearbeitet, die dann, gegossen in Bronze, das „Stadtgespräch“ am Stadtparkbrunnen ergänzen soll.