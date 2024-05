Mit dem steuerbaren Sprühkopf kann das Biozid bis in die Baumwipfel verwirbelt werden – hier bei einem Einsatz am Dienstag nahe des Eichenhains.

Jessen/MZ. - Ein recht unscheinbares Gerät ist an dem Traktor angebracht. Aber es hat es in sich, das Bekämpfungsmittel „Foray ES“ nämlich. Das soll die Plage durch die Raupen des Goldafters eindämmen helfen. Mittels eines vom Traktorstand aus steuerbaren beweglichen Sprühkopfes wird es von unten bis in die Spitzen der befallenen Bäume verwirbelt.

Es ist bereits der zweite Versuch, auf diesem Wege das Mittel auf und unter die Blätter zu bekommen. Ein erster Versuch war nach dem Maifeiertag abgebrochen worden. Es war zu windig (die MZ berichtete). Doch an einigen Orten, so an Kindertagesstätten und Spielplätzen in Jessen, Schweinitz, Battin war der Einsatz schon erfolgreich. Dass eine solche Aktion in Ergänzung der Sprühmaßnahmen aus der Luft stattfinden werde, das war von vornherein angekündigt worden. Am letzten April-Wochenende war der Helikopter mit der Sprüheinrichtung über der Region gekreist. „Insgesamt 486 Hektar sind an jenem Wochenende beflogen worden“, erinnert am Dienstag der Leiter des Jessener Bauhofes, Thomas Riedel.

Aufgrund von Hinweisen

„Heute arbeiten wir alle die Hinweise ab, die aus der Bevölkerung gekommen waren oder von Agrargenossenschaften und auch aus unserer eigenen Wahrnehmung heraus“, so Riedel. Insgesamt handelt es sich um Punkte, die vom Hubschrauber aus nicht besprüht werden konnten aufgrund ihrer Lage, zum Beispiel, wenn sich dort Wohnhäuser oder Gärten befinden. Aber vom Boden aus können nun selbst einzelne Bäume besprüht werden. Gestern war es eine einzelne Eiche am Rand einer Kleingartenanlage am Eichenhain. Thomas Arendt ist dazu mit seinem Traktor und dem beschriebenen Anbau aus Oranienbaum nach Jessen gekommen.

Pilot Steffen Becher hebt am letzten Aprilwochenende mit seinem Eurocopter „Eichhörnchen“ in Jessen ab zur „Raupenjagd“. (Foto: Klaus Adam)

„Nach unseren Beobachtungen sind die Goldafterraupen dabei, aus der Elbaue in Richtung Nordosten der Region zu wandern“, erklärt Thomas Riedel. Er meint damit, dass sie das Umfeld von Rettig, das bislang als einer der Hotspots galt, über Hemsendorf in Richtung Jessen, Schweinitz, Dixförda, Lindwerder und Mügeln verlassen. Es gibt auch erfreuliche Erkenntnisse: „In Holzdorf haben wir bisher noch gar keine Feststellungen des Goldafters gemacht“, so der Bauhof-Chef.

Sowohl seine Mitarbeiter als auch Bürger haben inzwischen über den Erfolg der Sprühaktionen berichtet. Und er selbst, so Thomas Riedel, hat auch schon etliche tote Raupen in den besprühten Arealen bemerken können. Mittels Tüchern war auch schon eine Stichprobe dazu erfolgt. „Wir werden die Sprühaktion aber definitiv im kommenden Jahr noch einmal wiederholen müssen“, zeigt er sich überzeugt. Dann gibt es die Chance, für einige Jahre wieder Ruhe vor den Plagegeistern mit den Brennhaaren zu haben.

Frosteinbruch hilft

Der Leiter des Jessener Bauhofes gibt aber noch eine weitere Beobachtung zu Buche. Raupen des Eichenprozessionsspinners sind wohl kaum auszumachen. Das mag an bisherigen Aktionen liegen. Von einigen Experten sei jedoch auch die Vermutung zu hören, dass die Goldafterraupen die des Eichenprozessionsspinners verdrängen könnten. „Aber das beruht im Moment nur auf Beobachtungen und ist noch nicht erwiesen“, so Thomas Riedel.

Geholfen haben könnte der Bekämpfung durchaus auch der Frosteinbruch zum Monatswechsel. Wo Blätter erfroren sind, haben Raupen halt auch nichts zu fressen. Auch für sie selbst könnte es zu kalt gewesen sein.