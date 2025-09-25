Die Branche der Textilentsorger steckt in der Krise – Das spürt auch die ASG in Dessau, die mit großem Aufwand eine Kleiderkammer betreibt und selbst Kleidung sammelt.

Das ist ein echtes Problem für den Verein: Tonnen an Altkleidung stapeln sich im Hof der ASG

Hunderte Säcke voller Alttextilien stapeln sich im Hof der ASG und warten darauf, abgeholt zu werden.

Dessau/MZ. - „Wir wissen nicht mehr wohin mit den Klamotten“, stöhnt Andreas Heinze. Berge von blauen Säcken, gefüllt mit Alttextilien, liegen im Hof der Arbeits- und Sozialförderungsgesellschaft (ASG). „Das sind mindestens zehn Tonnen“, schätzt der ASG-Geschäftsführer. Seit drei Monaten warteten sie nun schon, dass die Säcke von ihrem Entsorger, der Firma Knebel Textilrecycling GmbH in Attendorn, abgeholt würden. „Wir werden von Woche zu Woche vertröstet“, sagt Heinze.