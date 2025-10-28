Weniger Büchereien in Sachsen-Anhalt „Das Haus wird sich ändern“ - Wie die Bibliothek in Dessau-Roßlau ihr Überleben sichern will
Nach Corona strömen mehr Besucher in die Bibliotheken. Doch sie müssen in Zeiten klammer Kassen zunehmend Abstriche machen – und gleichzeitig moderner werden. Wie tiefgreifend der Wandel ist, zeigt sich in Dessau-Roßlau.
Aktualisiert: 28.10.2025, 09:30
Eine ältere Dame betritt mit ihrem Rollator die Stadtbibliothek in Dessau. Sie verschwindet in den Bücherreihen und steht schnell wieder am Tresen: „Haben Sie umgeräumt? Wo finde ich jetzt meine Frauen-Romane?“, fragt sie freundlich. Eine Mitarbeiterin kommt zu Hilfe und führt sie zum neuen Platz der Bücher.