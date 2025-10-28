Nach Corona strömen mehr Besucher in die Bibliotheken. Doch sie müssen in Zeiten klammer Kassen zunehmend Abstriche machen – und gleichzeitig moderner werden. Wie tiefgreifend der Wandel ist, zeigt sich in Dessau-Roßlau.

„Das Haus wird sich ändern“ - Wie die Bibliothek in Dessau-Roßlau ihr Überleben sichern will

Tom Weiß leitet die Stadtbibliothek in Dessau seit einem Jahr. Er will sie moderner und digitaler machen.

Eine ältere Dame betritt mit ihrem Rollator die Stadtbibliothek in Dessau. Sie verschwindet in den Bücherreihen und steht schnell wieder am Tresen: „Haben Sie umgeräumt? Wo finde ich jetzt meine Frauen-Romane?“, fragt sie freundlich. Eine Mitarbeiterin kommt zu Hilfe und führt sie zum neuen Platz der Bücher.