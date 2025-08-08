Das Bündnis „Trains“ will Wasserstoffmotoren für Züge und ein Forschungszentrum in Dessau entwickeln

Dessau/MZ. - Im Rahmen einer Sommertour haben mehrere Landtagsabgeordnete der Linksfraktion diese Woche das „Trains“-Projekt in Dessau-Roßlau besucht, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Ralf Schönemann, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei, betonte dabei die große Bedeutung von „Trains“ für die Stadt: „Es existiert sonst kaum etwas anderes in diesem Bereich. Deswegen ist es für uns das bedeutsamste Innovationsprojekt.“