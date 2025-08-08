weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Innovationsprojekt in Dessau: Das Bündnis „Trains“ will Wasserstoffmotoren für Züge und ein Forschungszentrum in Dessau entwickeln

Innovationsprojekt in Dessau Das Bündnis „Trains“ will Wasserstoffmotoren für Züge und ein Forschungszentrum in Dessau entwickeln

Das Projekt soll die Umweltbilanz des Bahnverkehrs verbessern.

Von Tizian Hempel Aktualisiert: 08.08.2025, 15:00
Vertreter der Linksfraktion beim Besuch des Innovationsprojekt „Trains“.
Vertreter der Linksfraktion beim Besuch des Innovationsprojekt „Trains“. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Im Rahmen einer Sommertour haben mehrere Landtagsabgeordnete der Linksfraktion diese Woche das „Trains“-Projekt in Dessau-Roßlau besucht, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Ralf Schönemann, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei, betonte dabei die große Bedeutung von „Trains“ für die Stadt: „Es existiert sonst kaum etwas anderes in diesem Bereich. Deswegen ist es für uns das bedeutsamste Innovationsprojekt.“