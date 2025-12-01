Nach langer Verzögerung ist vor gut zwei Jahren der Erweiterungsbau des Dessauer Umweltbundesamtes eröffnet worden. Dabei handelt es sich um ein sogenannten Positiv-Energie-Haus. Es erwirtschaftet mehr Energie als es verbraucht.

Dank Fremdsteuerung und hoher Öko-Standards: Neubau am Umweltbundesamt liefert mehr Energie, als verbraucht wird

Carina Harms ist die Leiterin des Zentralbereichs am Umweltbundesamt in Dessau.

Dessau/MZ. - Ein wenig umständlich ist es auch noch nach zwei Jahren und ganz ohne Augenrollen geht es nicht: Wenn es im Besprechungsraum des im September 2023 eröffneten Anbaus des Umweltbundesamtes zu warm oder zu kalt ist, können die Mitarbeiter nicht einfach an einem Heizungsthermostat drehen. Denn es gibt keins. Sie müssen in der Technikzentrale anrufen und um eine Temperaturänderung bitten.