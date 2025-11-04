Brücken, Schulen, Buga Dafür gibt Dessau-Roßlau in den kommenden Jahren Geld aus: Stadt stellt Investitionsplan vor
Auch wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt wie in den vergangenen Jahren will und muss die Stadt Investitionen tätigen. Vor allem die Infrastruktur verschlingt große Summen.
04.11.2025, 14:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Die Vorstellung des Dessau-Roßlauer Haushalts für das kommende Jahr hat gezeigt, dass die Kosten für die laufende Verwaltung die Einnahmen um einiges übersteigen. 51 Millionen Euro, so berichtete die MZ am Montag, fehlen allein im kommenden Jahr.