Das erste Treffen, um den kommenden CSD zu organisieren, hat stattgefunden. Dabei wurde Bilanz für das Jahr 2025 gezogen. Was gut funktioniert hat und wie es weitergeht.

Dessauer CSD gründet eigenen Verein - Warum für den Umzug 2026 noch ein Termin gesucht wird

Der Dessauer Christopher Street Day war in diesem Jahr gut besucht.

Dessau/MZ. - Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Aus diesem Grund fand der Christopher Street Day (CSD) in Dessau die vergangenen Jahre Mitte Mai statt. Im nächsten Jahr muss von dieser Regel abgewichen werden, erzählt Falko Jentsch, Sprecher des CSD Dessau-Roßlau.