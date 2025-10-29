Christopher Street Day Dessauer CSD gründet eigenen Verein - Warum für den Umzug 2026 noch ein Termin gesucht wird
Das erste Treffen, um den kommenden CSD zu organisieren, hat stattgefunden. Dabei wurde Bilanz für das Jahr 2025 gezogen. Was gut funktioniert hat und wie es weitergeht.
Aktualisiert: 29.10.2025, 18:38
Dessau/MZ. - Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Aus diesem Grund fand der Christopher Street Day (CSD) in Dessau die vergangenen Jahre Mitte Mai statt. Im nächsten Jahr muss von dieser Regel abgewichen werden, erzählt Falko Jentsch, Sprecher des CSD Dessau-Roßlau.