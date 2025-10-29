weather wolkig
Dessau-Roßlau
  4. Christopher Street Day: CSD Dessau gründet eigenen Verein - Termin für Umzug 2026 wird noch gesucht

Das erste Treffen, um den kommenden CSD zu organisieren, hat stattgefunden. Dabei wurde Bilanz für das Jahr 2025 gezogen. Was gut funktioniert hat und wie es weitergeht.

Von Leonie Beer Aktualisiert: 29.10.2025, 18:38
Der Dessauer Christopher Street Day war in diesem Jahr gut besucht.
Der Dessauer Christopher Street Day war in diesem Jahr gut besucht. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Aus diesem Grund fand der Christopher Street Day (CSD) in Dessau die vergangenen Jahre Mitte Mai statt. Im nächsten Jahr muss von dieser Regel abgewichen werden, erzählt Falko Jentsch, Sprecher des CSD Dessau-Roßlau.