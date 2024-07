2016 wurde an der Elbe ein toter Mann gefunden. Die Polizei hofft nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ auf neue Hinweise in dem mysteriösen Mordfall.

Der Fall mit dem Toten aus der Kiste in Vockerode war am Mittwoch Thema bei „Aktenzeichen XY".

Dessau/Vockerode/MZ. - Der Tote aus der Kiste von Vockerode war am Mittwoch noch einmal Thema bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“.

Acht Jahre nach mysteriösem Mord hat Polizei Magdeburg Fall noch einmal aufgerollt

Acht Jahre nach dem mysteriösen Mord an dem Mann hatte sich die Polizeiinspektion Magdeburg des Falls als sogenannter „Cold Case“ noch einmal angenommen und in der Sendung ein neues Bild des Opfers präsentiert. Die Zeichnung ist Ergebnis einer sogenannten Gesichtsweichteilkonstruktion, die von der Polizei neu in Auftrag gegeben worden war.

Der Mann war am 5. Juli 2016 von Paddlern in einer Kiste am Ufer der Elbe gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Kiste von der Autobahnbrücke der A9 bei Vockerode in die Elbe geworfen wurde und dann abgetrieben ist. Trotz der auffälligen grünen Kiste mit der Aufschrift „Albert Glück“ oder „Albert Glückl“ und einem ZDF-Mainzelmännchen-Aufkleber sowie einem recht großen Tattoo mit dem Namen „Michaela“ auf dem Arm des Opfers konnte der Mann bislang nicht identifiziert werden.

Archivvideo vom 4. Mai 2022: Ungelöste Verbrechen: Der Fall Kistenmord von Vockerode. (Kamera: Linda van Bui/Schnitt: Samantha Günther)

Nach Angaben der Polizei in der Sendung „Aktenzeichen XY“ habe eine Isotopenanalyse ergeben, dass der Mann die letzten zehn Jahre in Deutschland gelebt hat, aber wohl aus Südosteuropa stammt, wahrscheinlich in Polen. Zudem stehe nach Untersuchungen fest, dass das Tattoo erst ein halbes Jahr vor dem Tod des Mannes gestochen wurde.

Lesen Sie auch: Mysteriöser Tod bei Vockerode: Rätsel um Toten aus Kiste seit drei Jahren ungelöst

Polizei in Magdeburg hofft, vor allem Frau hinter Tattoo „Michaela“ zu finden

Die Polizei hofft auch deshalb, Michaela zu finden. Um die Chancen zur Identifizierung des Mannes zu erhöhen, wurde seine DNA noch einmal an internationale Datenbanken gegeben. Der Abgleich könnte Rückschlüsse auf Verwandte ermöglichen.

Lesen Sie auch: Kistenmord von Vockerode: Ermittler aus Sachsen-Anhalt setzten bei ungeklärtem Verbrechen auf Hilfe aus den USA

Für neue Hinweise zum Opfer oder zu den Tätern hat die Polizeiinspektion Magdeburg eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgelobt.