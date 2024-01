Der grausige Fund einer verwesten Männerleiche in einer Kiste am Elbufer bei Vockerode beschäftigt noch immer die Ermittler im Land. Jetzt sollen Spezialisten aus den USA helfen, den Toten zu identifizieren.

Vockerode/MZ. - Der 5. Juli 2016 ist ein Dienstag. Ein sonniger Tag, es sind 25 Grad. Perfekt für einen Ausflug mit dem Boot. Was ein Paddler gegen Mittag in der Nähe von Vockerode am Ufer findet, ist jedoch erschreckend. In einer rostigen, grünen Kiste liegt dort eine stark verweste Leiche. Wie sich später herausstellt, handelt es sich um einen 45- bis 60-jährigen Mann, der - das zeigten seine Verletzungen - ermordet wurde. Doch: Wie heißt er? Woher kommt er? Und wer hat ihm das Leben genommen?