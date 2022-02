BWM kommt ins Schleudern - Vier Verletzte und 300 Meter Trümmerfeld bei Unfall auf A9 bei Dessau

Bis Mittag ging am Sonnabend auf der A9 bei Dessau nichts mehr.

Dessau/MZ - Zu einem folgenschweren Unfall mit vier Verletzten ist es am Samstag gegen 9 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin am Anschluss Dessau-Ost gekommen.

Erst war der 23-jährige Fahrer eines BMW aus unbekannter Ursache mit dem Anhänger eines Lasters kollidiert, nach links geschleudert und in die Mittelleitplanke gekracht. Die nachfolgende Audi-Fahrerin (50 Jahre) wollte ausweichen, geriet dabei aber gleichfalls gegen den Lasteranhänger und stieß zuletzt auch noch gegen den inzwischen stehenden Unfall-BMW.

Die zwei Fahrzeugführer und ihre Beifahrer wurden verletzt, vor Ort notärztliche versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser der Umgebung gebracht. Unverletzt blieb der 49-jährige Lkw-Fahrer. Der zentrale Verkehrsunfalldienst der Autobahnpolizei leitete die erforderlichen Sperrung und die Beräumung des Trümmerfeldes über rund 300 Meter Länge ein. Die Ölwehr nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe der Unfallwagen auf.

Die A9-Anschlussstelle Ost war am Sonnabend bis gegen 12.30 Uhr gesperrt. Per Umleitungstwitter wurden die Autofahrer informiert und das Verlassen der Autobahn bereits ab Dessau-Süd empfohlen. Auf den zehn Kilometern Strecke zwischen Dessau Süd und Ost allerdings hatte sich dennoch ein Rückstau von fast sechs Kilometern gebildet, der sich erst nach dem Mittag allmählich wieder auflöste.